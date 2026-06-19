Les Journées du Conservatoire ! Arles

Arles

Les Journées du Conservatoire !

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 le vendredi de 18h à 19h30. Le samedi de 14h30 à 20h30. centre ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

En attendant l’été, des représentations orchestrées par le Conservatoire du Pays d’Arles.

AU PROGRAMME



Vendredi 19 juin



18h00 Audition de piano

Jardin d’été

Les jeunes élèves de Nathalie Duran proposent une parenthèse musicale dans le cadre verdoyant du Jardin d’été.



18h30 Brass Band

Jardin d’été

Le Brass Band du Conservatoire, dirigé par Dominique Eldin.



19h00 Quintette de saxophones

Jardin d’été

Composé d’élèves des 2e et 3e cycles de la classe de Maxime Borel, ce quintette interprétera un répertoire varié, du jazz à la musique classique.



19h30 Orchestres à l’école et au collège

Théâtre antique

Projet mené dans le cadre du dispositif Notre école, faisons-la ensemble (NEFLE), avec les établissements du quartier Griffeuille Mouleyrès à Arles, soutenu par le Ministère de l’Éducation nationale, la Fondation CLERIS et le Fonds de dotation Chœur à l’Ouvrage.



Au programme



Orchestre des classes de CM1 des écoles Jules Vallès et Mouleyrès d’Arles ;

Orchestre des classes de CM2, accompagné de l’orchestre à l’école du Sambuc (guitares) ;

Orchestre du collège Van Gogh d’Arles.



Final Le Boléro de Maurice Ravel, interprété conjointement par l’orchestre du collège Van Gogh et celui des classes de CM2 des écoles Jules Vallès et Mouleyrès.



21h00 L’Arlésienne de Georges Bizet

Théâtre antique

L’Harmonie du Pays d’Arles interprétera L’Arlésienne de Georges Bizet, accompagnée d’élèves des classes de harpe, clarinette et percussion.



Direction Dominique Eldin.



Samedi 20 juin



14h30 Les Percussions

Espace Van Gogh

Une proposition originale de la classe de Laurent Part.



15h00 Récital de violoncelle Esteban Cellier

Espace Van Gogh

Enseignant au Conservatoire, Esteban Cellier interprétera des extraits des Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach.



À travers ces œuvres, Bach réalise un véritable tour de force en créant l’illusion de la polyphonie sur un instrument habituellement monodique.



16h30 Musiques de films

Les élèves du Conservatoire interpréteront des extraits de



Le Parrain II de Nino Rota ;

Les Étoiles filantes de Jean-François Pauzé.



16h30 Concert Tango

Chapelle du Méjan

Une trentaine d’élèves musiciens et leurs enseignants se réunissent autour des univers d’Astor Piazzolla, Richard Galliano, Alberto Ginastera et Heitor Villa-Lobos.



Direction Mathieu Gautron.



16h30 La Mossa !

Chapelle du Méjan

Quatre chanteuses à l’énergie communicative vous entraînent dans un voyage inspiré des chants du monde.



En première partie, elles partageront la scène avec les élèves des chœurs de Fiona Aït Bounou et Valérie Gonzalez, ainsi qu’avec les élèves de Nicolas Tardieu (batterie et percussions).



Un concert généreux et fédérateur qui donnera envie de chanter.



17h30 Audition de piano

Le Capitole

Les élèves des classes de Fumie Fujiike et Gauthier Dubus présenteront un programme sensible et varié.



17h30 Audition de piano

Espace Van Gogh

Les élèves des classes de Nathalie Duran et Éloïse Lien proposent une nouvelle parenthèse musicale dans le jardin.



17h30 Concert de Jazz

Place Paul-Doumer

Standards du jazz et arrangements originaux seront au rendez-vous avec les élèves des classes de Fiona Aït Bounou, Esteban Cellier et Benoît Rapetti.



De Jerome Kern à Duke Ellington, en passant par Thelonious Monk et Chet Baker une invitation au swing.



19h30 Concert Fabulo avec chœur d’élèves

Théâtre antique

Projet mené en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence.



Le concert réunira les 12 classes participantes de quatre écoles d’Arles et de Boulbon (CE2, CM1 et CM2), accompagnées des musiciens du collectif (chant, clarinette, hautbois, flûte traversière et violoncelle).



Fruit d’un travail hebdomadaire mené par les musiciens intervenants du Conservatoire et les enseignants des écoles, ce spectacle explore le thème de la nuit à travers des créations d’élèves et des extraits du répertoire lyrique.



Entre rêves et cauchemars, monstres et merveilles, ce voyage musical invite à découvrir toutes les facettes du monde nocturne. .

centre ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15

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English :

In anticipation of summer, performances organized by the Conservatoire du Pays d’Arles.

L’événement Les Journées du Conservatoire ! Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles