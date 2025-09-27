Angers

Fête de la musique à la Collégiale Saint-Martin

23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 16:50:00

Date(s) :

2026-06-21

La chorale départementale chante dans la Collégiale avec le chœur d’enfants de la Maîtrise des Pays de la Loire pour le 20e anniversaire du site. .

23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à la Collégiale Saint-Martin Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers