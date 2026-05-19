Fête de la musique à La Grange Oudan Off rue du Teillot Oudan

Oudan

Fête de la musique à La Grange Oudan Off

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Avec la P’tite flemme Bar et grignotage sur place .

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18 oudanoff58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à La Grange Oudan Off

L’événement Fête de la musique à La Grange Oudan Off Oudan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais