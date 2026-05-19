Fête de la musique à La Grange Oudan Off rue du Teillot Oudan
Fête de la musique à La Grange Oudan Off rue du Teillot Oudan samedi 20 juin 2026.
Oudan
Fête de la musique à La Grange Oudan Off
rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Avec la P’tite flemme Bar et grignotage sur place .
rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18 oudanoff58@gmail.com
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English : Fête de la musique à La Grange Oudan Off
L’événement Fête de la musique à La Grange Oudan Off Oudan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais
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