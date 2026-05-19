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Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Rue du Teillot Oudan

Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Rue du Teillot Oudan

Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Rue du Teillot Oudan samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue du Teillot

Adresse : La Grange Oudan Off

Ville : 58210 Oudan

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Oudan

Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André 2011 France
Marie a dix ans et quatre parents deux papas et deux mamans. En cette période de Noël, elle se pose pour la première fois des questions sur sa venue au monde serait-elle, comme “l’autre Marie“, l’immaculée conception ?
Bar et grignotage sur place   .

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18  oudanoff58@gmail.com

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English : Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André

L’événement Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Oudan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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