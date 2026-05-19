Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Rue du Teillot Oudan

Oudan

Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André 2011 France

Marie a dix ans et quatre parents deux papas et deux mamans. En cette période de Noël, elle se pose pour la première fois des questions sur sa venue au monde serait-elle, comme “l’autre Marie“, l’immaculée conception ?

Bar et grignotage sur place .

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18 oudanoff58@gmail.com

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English : Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André

L’événement Oudan Off propose Projection à La Grange Mon Arbre Film de Bérénice André Oudan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais