Fête de la musique à La Petite Halle (OPEN AIR & INDOOR) La Petite Halle Paris dimanche 21 juin 2026.

LINE UP :

Au Jardin de La Petite Halle (open air) :

16H : OAZIN – Fanfare tous public

19H – 00H : MEET THE BIZZ BLOCK PARTY (Dj set)

La Petite Halle (Indoor) :

21H – 2H : SPOINK + IBEX

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ÕAZIN (16H)

Entre grooves funk, rythmique second line et pulsations hip hop, ŌAZIN incarne la transe joyeuse et fédératrice de la fanfare.

Née d’une création commandée par le festival de Jazz à Vienne à Jeanne Michard (Victoire du Jazz 2023 et deux albums salués par la critique), la saxophoniste réunit une équipe pour célébrer l’énergie et la force du collectif. De cette création émerge un groupe soudé, éclectique et riche de diversités, qui incarne un répertoire de compositions aux accents de Brass Band, épique-groove poétique.

MEET THE BIZZ BLOCK PARTY (19H)

Ambiance block party dans le Jardin de La Petite Halle avec Armel Bizzman aux platines : une sélection surprise pour marquer le coup d’envoi de la soirée !

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IBEX

IBEX dissout les barrières entre l’électronique et l’acoustique, entre l’humain et la machine. Puisant dans les sons de l’underground britannique, ils oscillent librement entre house, techno, UK garage, jungle et drum and bass tout en conservant une approche « live », brute, spontanée. Le résultat est à la fois futuriste et organique, hypnotique mais viscéral, technologique mais charnel – une transe électronique imprégnée de chaleur humaine. Attendez-vous à un set à haute intensité, avec des grooves lourds, des effets modulaires trippants et des basses énervées.

Line up :

Instagram : https://www.instagram.com/thisisibex/

LIVE : https://www.instagram.com/reel/DJzHCWpI8UP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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SPOINK

Spoink, né à l’été 2019 dans l’Est parisien, est un groupe de musique électronique instrumental fondé autour d’un amour de l’improvisation et d’une envie de faire danser. Composé de quatre musiciens (guitare, batterie, basse, clavier et voix), Spoink propose un show électro 100% improvisé, entre Techno, Rock, Drum’n’Bass, Dubstep, où chaque concert est un moment unique façonné en temps réel avec le public.

Avec plus de 120 concerts (Rock en Seine, Fusion Festival, Cabaret Sauvage…), le groupe sort en 2023 Sharp, un premier album studio autoproduit. En 2024, ils publient Live au Cabaret Sauvage, une impro d’1h27 filmée et peaufinée pendant un an, capturant toute leur énergie live.

Line up :

Guitare : Simon Santrot

Basse : Rocco Vallognes

Claviers : Balthazar Ruff

Batterie : Raphaël Milovanovic

Instagram : https://www.instagram.com/spoinkmusic/

LIVE : https://youtu.be/-zIffZtxdC0?si=d8-WSx5Di_7xKJZA

OPEN AIR (16h-00h) DANS LE JARDIN & INDOOR (21h-2h)

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T02:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

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