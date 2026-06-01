Fête de la Musique à Levroux Levroux dimanche 21 juin 2026.

Levroux

Fête de la Musique à Levroux

Place de la République Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Levroux

Rendez-vous sur la Place de la République le dimanche 21 juin à partir de 17h pour célébrer ensemble la musique dans une ambiance festive et conviviale !

Une programmation musicale variée vous accompagnera tout au long de la soirée jusqu’à 21h, puis place à la scène ouverte !

Musiciens, chanteurs et passionnés de musique sont invités à partager leur talent et à faire vivre la fête.

Buvette et restauration sur place. .

Place de la République Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

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English :

Fête de la Musique in Levroux

L’événement Fête de la Musique à Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Levroux