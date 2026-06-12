Fête de la musique à Luynes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fête de la musique à Luynes

Samedi 20 juin 2026 de 17h à 20h. Place de la Libération Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Place de la Libération s’anime avec concert d’Elora Cotta, soirée DJ avec Danny L, food trucks variés, manège, pêche aux canards et toboggan gonflable. Ambiance festive, familiale et conviviale.Familles

L’été arrive, les beaux jours sont là et il est temps de se retrouver pour LA grande soirée festive de ce début d’été ! Cette année, nous voulons voir la place remplie de familles, d’amis, de voisins, de sourires et de bonne humeur ! ❤️



À partir de 20h, concert exceptionnel avec Elora Cotta, une artiste à la voix magnifique qui vous fera vibrer au cœur de notre village. Puis Danny L prendra le relais pour une grande soirée DJ, avec les meilleurs sons pour vous faire chanter et danser jusqu’au bout de la nuit !



Côté gourmandise, préparez-vous à voyager

● Meat People

● Nectar & Ambroisie

● Le Chef Mexicain

● Food Truck Corse

● Chung Chun Food Truck Coréen

● Pizza Starck

● Le Lutin Malin et ses délicieuses glaces Ice Roll artisanales aux fruits frais



Et pour les enfants (et les grands enfants !)

● Toboggan gonflable

● Manège

● Pêche aux canards



Que vous ayez 3 ans, 30 ans ou 80 ans, venez partager un moment unique au cœur de votre village. Parce qu’une fête réussie, c’est avant tout une fête vécue ensemble !



Faisons de cette Fête de la Musique 2026 l’une des plus belles soirées que Luynes ait connues ! .

Place de la Libération Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Place de la Libération comes alive with a concert by Elora Cotta, a DJ evening with Danny L, a variety of food trucks, a merry-go-round, duck fishing and an inflatable slide. A festive, family-friendly atmosphere.

L’événement Fête de la musique à Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence