Fête de la musique à St-Herblain, La Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Fête de la musique à St-Herblain Dimanche 21 juin, 15h00 La Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

De 15h à 20h, plusieurs centaines de musiciens se rassemblent pour une fête de la musique jazz, classique, électro, pop, rock, ou en chansons.

Concert participatif – Jouez avec l’Orchestre d’Harmonie Herblinois :

À l’occasion de la Fête de la Musique, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Herblinois invitent les musiciens amateurs à les rejoindre sur scène pour partager un concert. Concert participatif ouvert à tous musiciens jouant d’un instrument à vent.

Karaorchestra :

Chantez à un karaoké géant en plein air accompagné de musiciens.

Bar et petite restauration sur place

La Longère de la Bégraisière rue françois rabelais saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://maisondesarts.saint-herblain.fr/evenements/fete-de-la-musique-4 »}]

Plusieurs centaines de musiciens se rassemblent pour une fête de la musique jazz, classique, électro, pop, rock, ou en chansons. fête musique