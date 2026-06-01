Fête de la Musique à Tour-de-Faure Tour-de-Faure
Fête de la Musique à Tour-de-Faure Tour-de-Faure samedi 20 juin 2026.
Tour-de-Faure
Fête de la Musique à Tour-de-Faure
Salle des fêtes Tour-de-Faure Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter de la fête de la Musique à Tour-de-Faure
Venez profiter de la fête de la Musique à Tour-de-Faure. Il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place.
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Salle des fêtes Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 26 23
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Come enjoy the Fête de la Musique in Tour-de-Faure
L’événement Fête de la Musique à Tour-de-Faure Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot
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