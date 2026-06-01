Salon du livre, BD, arts et peintures Tour-de-Faure
Salon du livre, BD, arts et peintures Tour-de-Faure dimanche 28 juin 2026.
Tour-de-Faure
Salon du livre, BD, arts et peintures
Tour-de-Faure Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le 3ème Salon du Livre, BD, Art et Peinture (en intérieur) se tiendra le Dimanche 28 Juin à 9 H dans la salle des Fêtes de Tour de Faure (à 2 pas de Saint-Cirq-Lapopie 46) pour offrir une rencontre unique entre amateurs et professionnels de littérature (Romans, Polars, Jeunesse, Policier, Fantastique, Quercy, Terroir…)
Le 3ème Salon du Livre, BD, Art et Peinture (en intérieur) se tiendra le Dimanche 28 Juin à 9 H dans la salle des Fêtes de Tour de Faure (à 2 pas de Saint-Cirq-Lapopie 46) pour offrir une rencontre unique entre amateurs et professionnels de littérature (Romans, Polars, Jeunesse, Policier, Fantastique, Quercy, Terroir…).
Les visiteurs pourront profiter de séances de dédicaces parmi 25 écrivains.
Un vide-grenier sera proposé en extérieur.
Une Buvette avec apéritif, plateau-repas et Tombola sont également prévues.
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Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com
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English :
The 3rd Book, Comic, Art, and Painting Fair (indoor event) will be held on Sunday, June 28, at 9 a.m. in the Salle des Fêtes in Tour de Faure (2 steps from Saint-Cirq-Lapopie 46) to provide a unique gathering for literature enthusiasts and professionals (novels, thrillers, children’s books, detective stories, fantasy, Quercy, regional literature, etc.)
L’événement Salon du livre, BD, arts et peintures Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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