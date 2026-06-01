Fête de la musique, Alès Agglomération, Alès

Fête de la musique 13 – 21 juin Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Samedi 13 juin :

– Boisset-et-Gaujac, 19h, Place de Mairie : apéritif avec le groupe Gipsy Pasión, puis concert de DJ Fab. Gratuit.

Vendredi 19 juin :

– Saint-Privat-des-Vieux, à partir de 18h, parc intergénérationnel : représentation des élèves du Conservatoire Maurice-André. 19h30, spectacle des écoles primaires et de la chorale Chante avec cœur, accompagnés des professeurs. 20h30, groupe Fury Road. Gratuit.

– Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, à partir de 19h, place de la Mairie : chorale Cor Itale (19h), Gipsy Pasión ( 20h), fanfare Outaka (21h). Repas (paella ou végétarien, 14 €, résa. 04 66 54 49 21).

– Vézénobres, à partir de 19h, place de la Mairie : groupes Duo Poulet Gombo et Ekla and Guest : musiques aux influences variées pour toutes les générations.

Samedi 20 juin :

– Alès, 10h30, Halles de l’Abbaye : le Grand Chœur Alésien fait son aubade aux Halles de l’Abbaye. tél. 06 44 09 06 33

– Bagard, à partir de 18h30, place du foyer : concerts gratuits.

– La Vernarède, à partir de 18h, place publique : concert de Duo Get up.

– Lézan, 19h, foyer communal : concert du groupe Glamifik, organisé par l’APE.

– Les Salles-du-Gardon, salle Louis Aragon : concert de l’association “Chants-Sons et Loisirs en Salle” à 17h ; karaoké Géant à 20h.

– Mialet, partir de 19h, foyer Monplaisir : concert de musiques d’Amérique latine, cuba, latin jazz et également des compositions personnelles par le groupe Son Triomango (chants, percussions, trompette, piano, basse). Repas (taboulé de la mer, gardianne de taureau, 18 €).

– Mons, dès 19h, place de la Mairie : scène ouverte, groupe de flamenco et DJ. Gratuit.

– Monteils, de 19h à 23h, Peyras : soirée musicale organisée par le Comité des fêtes. Gratuit.

– Rousson, à partir de 20h, parvis de la Mairie : 20h, groupe Ace Of Strings. 21h30 groupe 2000 Nuits.

– Saint-Christol-lez-Alès, à partir de 19h, place du Millénaire : scène ouverte avec le Grand Chœur Saint-Christolen et le groupe Juice. Gratuit. tél. 04 66 60 74 04

– Saint-Florent-sur-Auzonnet, 20h, place de la Mairie : concert des P’tits Gars Laids (chanson française). Gratuit.

– Saint-Jean-de-Valériscle, de 19h à 23h30, 7, avenue Barberan : nombreux groupes proposés par l’association Les Collègues. Gratuit. tél. 07 68 27 62 89

– Saint-Martin-de-Valgalgues, partir de 19h, esplanade Charles de Gaulle : karaoké géant et soirée DJ. Gratuit.

– Saint-Paul-la-Coste, Les Terrasses de St-Paul : karaoké Kaophonik à 21h (années 1960 à 2000, tél. 07 61 15 52 50).

– Sainte-Cécile-d’Andorge, dès 19h sur la place de la Haute-Levade : concert avec Trio Three Rivers (pop, rock et chanson française). Puis DJ Céven’Animations jusqu’à minuit.

Dimanche 21 juin :

– Alès : à partir de 18h30, flamenco avec l’association Soledad sur la place de l’Abbaye. 19h, spectacle de danse avec LNB STUDIO sur la place de la Mairie ; comédie musicale “Le Naufrage” et soirée mousse avec le DJ de l’association MZK sur la place des Martyrs-de-la-Résistance. 19h30, chants de la chorale En Chantant sur la place Jan Castagno ; soirée swing face au restaurant SteakHouse (Bd. Louis Blanc) ; concert aux Terrasses du Bosquet. 20h, danses en ligne avec Cévennes Danses Country à l’espace André-Chamson ; concert du groupe 20-58 à la Chapellerie Bérénice (rue Dr Serres). 20h15, chorale gospel Evia sur la place de la Mairie. 20h30, concert de Phœnix Musical dans l’impasse de l’Evêché. 21h45, animations au Fort Vauban.

– Anduze, 20h, centre-ville : nombreux groupes dans tout le centre-ville à l’invitation de l’association des commerçants (Plan de Brie, Pl. Couverte, Bd. Jean Jaurès, Pl. Notre-Dame…).

– Ribaute-les-Tavernes, à partir de 15h, place PAB : concours de boules (15h), animations pour les enfants ( 17h), concert du groupe Gipsy (19h), soirée avec DJ Alex Déter (21h).

– Les Salles-du-Gardon, La Favède : animations dès 10h. Jeux pour enfants, vide-greniers (résa. par SMS 06 09 76 73 28, 4 €/emplacement), repas à midi (méchoui, 18 €), concours de boules à 14h30 et concerts avec le groupe Vibra Song.

– Sainte-Cécile-d’Andorge, de 15h à 19h, Train de l’Andorge en Cévennes : ambiance musicale et scène ouverte. Gratuit.

– Saint-Hilaire-de-Brethmas, 20h30, place Eugène Daufès : spectacle musical “Mon Petit Cabaret” (chansons rétro et grands succès des années 1980). Puis concert de Lydia Moreno. Gratuit.

– Saint-Paul-la-Coste, Temple : Chorale Chante qui peut à 17h, concert de Frédéric Bobin à 17h30. Gratuit.

– Salindres, à partir de 17h, église St-André et jardins publics : concert d’orgue et de flûte traversière à l’église Saint-André (17h), Orchestra Harmonie Salindres-Rousson avec la troupe de Lauriane Giardini aux jardins publics des Isnards (18h). Gratuit.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

La fête de la Musique offre une symphonie de joie dans les rues d’Alès Agglo.