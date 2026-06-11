Fête de la musique Animations des commerçants Pau dimanche 21 juin 2026.

Pau

Fête de la musique Animations des commerçants

Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Sardines de Pau Hyacinthe + DJS de 16h à 1h30

Oscar et Owen DJS Sets de 16h à 00h

L’Entretemps Concert des adhérents de 14h à 17h30 et Landry Verdy de 19h à 21h

L’Europe Le Cristal DJ Set + Osaka Pop rock de 19h à 23h .

Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Fête de la musique Animations des commerçants

L’événement Fête de la musique Animations des commerçants Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau