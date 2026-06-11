Fête de la musique Animations des commerçants Pau
Fête de la musique Animations des commerçants Pau dimanche 21 juin 2026.
Pau
Fête de la musique Animations des commerçants
Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les Sardines de Pau Hyacinthe + DJS de 16h à 1h30
Oscar et Owen DJS Sets de 16h à 00h
L’Entretemps Concert des adhérents de 14h à 17h30 et Landry Verdy de 19h à 21h
L’Europe Le Cristal DJ Set + Osaka Pop rock de 19h à 23h .
Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Fête de la musique Animations des commerçants
L’événement Fête de la musique Animations des commerçants Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau
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