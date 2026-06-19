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Fête de la musique Apéro hispanique Le Petit Troquet Timbré Génissieux

Fête de la musique Apéro hispanique Le Petit Troquet Timbré Génissieux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Le Petit Troquet Timbré

Adresse : 20 rue Simon Chopin

Ville : 26750 Génissieux

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Génissieux

Fête de la musique Apéro hispanique

Le Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Hola amigos! Venez partager un moment au PTT autour d’un apéro espagnol.
William vous fera voyager en dansant la salsa!
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Le Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27  cafeassogenissieux@gmail.com

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English :

Hi, friends! Come join us at the PTT for a Spanish-style happy hour.
William will take you on a journey through salsa dancing!

L’événement Fête de la musique Apéro hispanique Génissieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme

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