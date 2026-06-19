Fête de la musique Apéro hispanique Le Petit Troquet Timbré Génissieux
Fête de la musique Apéro hispanique Le Petit Troquet Timbré Génissieux vendredi 19 juin 2026.
Génissieux
Fête de la musique Apéro hispanique
Le Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Hola amigos! Venez partager un moment au PTT autour d’un apéro espagnol.
William vous fera voyager en dansant la salsa!
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Le Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
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English :
Hi, friends! Come join us at the PTT for a Spanish-style happy hour.
William will take you on a journey through salsa dancing!
L’événement Fête de la musique Apéro hispanique Génissieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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