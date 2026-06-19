Fête de la musique Concert Crazy Chicks rue Simon Chopin Génissieux vendredi 19 juin 2026.

Génissieux

Fête de la musique Concert Crazy Chicks

rue Simon Chopin Salle des fêtes Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert des Crazy Chicks à l’occasion de la fête de la musique.

.

rue Simon Chopin Salle des fêtes Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 60 99 mairie@genissieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crazy Chicks concert in celebration of Music Day.

L’événement Fête de la musique Concert Crazy Chicks Génissieux a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme