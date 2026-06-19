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Fête de la musique Concert Crazy Chicks rue Simon Chopin Génissieux

Fête de la musique Concert Crazy Chicks rue Simon Chopin Génissieux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : rue Simon Chopin

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 26750 Génissieux

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Génissieux

Fête de la musique Concert Crazy Chicks

rue Simon Chopin Salle des fêtes Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert des Crazy Chicks à l’occasion de la fête de la musique.
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rue Simon Chopin Salle des fêtes Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 60 99  mairie@genissieux.fr

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English :

Crazy Chicks concert in celebration of Music Day.

L’événement Fête de la musique Concert Crazy Chicks Génissieux a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme

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