Fête de la musique au Donjon de Vez Vez dimanche 21 juin 2026.

Vez

Fête de la musique au Donjon de Vez

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, le Donjon de Vez célèbre la Fête de la Musique dans un cadre exceptionnel, au cœur de ses jardins et de son patrimoine historique.

Tout au long de l’après-midi, laissez-vous porter par une ambiance conviviale et familiale avec un concert mêlant swing et musiques du monde. Une invitation au voyage musical à savourer dans l’écrin verdoyant du domaine.

Pour compléter cette parenthèse culturelle, des visites guidées du Donjon seront proposées à plusieurs horaires. L’occasion de découvrir l’histoire fascinante de ce monument emblématique et les œuvres d’art qui y prennent place.

Prenez le temps de vous poser, de profiter du cadre, d’écouter la musique ou simplement de savourer un instant hors du temps.

Au programme

✨ Concert swing et musiques du monde à 15h

Visites guidées du Donjon à 14h, 14h30, 16h30 et 17h

Donjon de Vez

Entrée et parking gratuits

Le dimanche 21 juin, le Donjon de Vez célèbre la Fête de la Musique dans un cadre exceptionnel, au cœur de ses jardins et de son patrimoine historique.

Tout au long de l’après-midi, laissez-vous porter par une ambiance conviviale et familiale avec un concert mêlant swing et musiques du monde. Une invitation au voyage musical à savourer dans l’écrin verdoyant du domaine.

Pour compléter cette parenthèse culturelle, des visites guidées du Donjon seront proposées à plusieurs horaires. L’occasion de découvrir l’histoire fascinante de ce monument emblématique et les œuvres d’art qui y prennent place.

Prenez le temps de vous poser, de profiter du cadre, d’écouter la musique ou simplement de savourer un instant hors du temps.

Au programme

✨ Concert swing et musiques du monde à 15h

Visites guidées du Donjon à 14h, 14h30, 16h30 et 17h

Donjon de Vez

Entrée et parking gratuits .

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France

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English :

On Sunday June 21, the Donjon de Vez celebrates the Fête de la Musique in an exceptional setting, in the heart of its gardens and historic heritage.

Throughout the afternoon, let yourself be carried away by a convivial, family-friendly atmosphere with a concert combining swing and world music. An invitation to a musical voyage to be savored in the verdant setting of the estate.

To complete this cultural interlude, guided tours of the Donjon will be offered at various times. An opportunity to discover the fascinating history of this emblematic monument and the works of art housed there.

Take the time to relax, enjoy the setting, listen to the music or simply savor a moment out of time.

On the program:

? Swing and world music concert at 3pm

? Guided tours of the Donjon at 2pm, 2:30pm, 4:30pm and 5pm

? Vez Keep

? Free admission and parking

L’événement Fête de la musique au Donjon de Vez Vez a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois