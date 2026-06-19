FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRAND CAFÉ DU STADE LE GRAND CAFÉ DU STADE Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Toulouse

FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRAND CAFÉ DU STADE

LE GRAND CAFÉ DU STADE 58 Boulevard Lazare Carnot Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous au Grand Café du Stade pour fêter la musique et le rugby !

Le grand café du stade organise sa Féria avec Bandas, Dj, décoration aux couleurs du stade.

Une soirée gratuite et en extérieur pour célébrer la musique et le début de l’été !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

LE GRAND CAFÉ DU STADE 58 Boulevard Lazare Carnot Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 47 71 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Grand Café at the Stadium to celebrate music and rugby!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRAND CAFÉ DU STADE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE