Fête de la musique au Mamão Mamão Bourg-de-Péage
Fête de la musique au Mamão Mamão Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Fête de la musique au Mamão
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Aux platines, DJ Sam, incontournable du Mamão… accompagné d’une belle surprise/ DJ L-One, jeune talent de 14 ans, une étoile montante à découvrir en avant-première.
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Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
On the decks, DJ Sam, a staple of Mam%E3o?—joined by a wonderful surprise: DJ L-One, a 14-year-old rising star to discover for the first time.
L’événement Fête de la musique au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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