Fête de la musique au Mamão Mamão Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.

Bourg-de-Péage

Fête de la musique au Mamão

Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Aux platines, DJ Sam, incontournable du Mamão… accompagné d’une belle surprise/ DJ L-One, jeune talent de 14 ans, une étoile montante à découvrir en avant-première.

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Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

On the decks, DJ Sam, a staple of Mam%E3o?—joined by a wonderful surprise: DJ L-One, a 14-year-old rising star to discover for the first time.

L’événement Fête de la musique au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme