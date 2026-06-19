Soirée DJ Guest Mamão Bourg-de-Péage
Soirée DJ Guest Mamão Bourg-de-Péage vendredi 19 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée DJ Guest
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
DJ Julius prend les platines pour une soirée rythmée par les sons qu’on aime tous
Des classiques aux hits du moment, il enchaîne avec énergie pour faire chanter, danser et rassembler toute la soirée.
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Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
DJ Julius takes to the turntables for a night filled with the music we all love
From classics to the latest hits, he keeps the energy high, getting everyone singing, dancing, and coming together all night long.
L’événement Soirée DJ Guest Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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