Fête de la musique Le Triple Five Le Triple Five Bourg-de-Péage
Fête de la musique Le Triple Five Le Triple Five Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Fête de la musique Le Triple Five
Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La plus grosse soirée de la semaine !
Soirée Disco 80’s, DJ Set, ambiance festive et brasero offert sur réservation pour célébrer ensemble la musique et le début de l’été.
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Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76
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English :
The biggest party of the week!
80s Disco Night, DJ set, festive atmosphere, and a free fire pit (reservation required) to celebrate music and the start of summer together.
L’événement Fête de la musique Le Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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