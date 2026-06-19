Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Le Triple Five Le Triple Five Bourg-de-Péage

Fête de la musique Le Triple Five Le Triple Five Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Triple Five

Adresse : 430 allée du Royans

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Fête de la musique Le Triple Five

Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La plus grosse soirée de la semaine !
Soirée Disco 80’s, DJ Set, ambiance festive et brasero offert sur réservation pour célébrer ensemble la musique et le début de l’été.
  .

Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The biggest party of the week!
80s Disco Night, DJ set, festive atmosphere, and a free fire pit (reservation required) to celebrate music and the start of summer together.

L’événement Fête de la musique Le Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)