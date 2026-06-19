Fête de la musique Le Triple Five Le Triple Five Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.

Bourg-de-Péage

Fête de la musique Le Triple Five

Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La plus grosse soirée de la semaine !

Soirée Disco 80’s, DJ Set, ambiance festive et brasero offert sur réservation pour célébrer ensemble la musique et le début de l’été.

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Le Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

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English :

The biggest party of the week!

80s Disco Night, DJ set, festive atmosphere, and a free fire pit (reservation required) to celebrate music and the start of summer together.

L’événement Fête de la musique Le Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme