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Gala de fin d’année Gymnastique Rythmique Complexe Vercors Bourg-de-Péage

Gala de fin d’année Gymnastique Rythmique Complexe Vercors Bourg-de-Péage samedi 20 juin 2026.

Lieu : Complexe Vercors

Adresse : Boulevard Alpes Provence

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4

Bourg-de-Péage

Gala de fin d’année Gymnastique Rythmique

Complexe Vercors Boulevard Alpes Provence Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez nombreux pour le prochain et dernier rendez-vous de la saison de la Gymnastique Rythmique de Bourg-de-Péage le gala de fin d’année !
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Complexe Vercors Boulevard Alpes Provence Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   secretariat.grbourgdepeage@gmail.com

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English :

We hope to see many of you at the next and final event of the Bourg-de-P%E9age Rhythmic Gymnastics season: the end-of-year gala!

L’événement Gala de fin d’année Gymnastique Rythmique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme

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