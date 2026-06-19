Fête de la musique au pub le Français et Eden Bar Le Français Moulins dimanche 21 juin 2026.

Moulins

Fête de la musique au pub le Français et Eden Bar

Le Français 8 place de la Liberté Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert animé par Laurent Ribaud. La musique nous rassemble, la musique nous réunis !

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Le Français 8 place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 09 49 barlefrancais03@gmail.com

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English :

Concert hosted by Laurent Ribaud. Music brings us together!

L’événement Fête de la musique au pub le Français et Eden Bar Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région