Saint-Quentin

Fête de la Musique au Reload Gaming Bar

33B Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Reload Gaming Bar vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une soirée karaoké qui s’annonce mémorable… et jusqu’au bout de la nuit !

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Reload Gaming Bar vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une soirée karaoké qui s’annonce mémorable… et jusqu’au bout de la nuit ! .

33B Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 03 19 84 78

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English :

%C0 To celebrate F%EAte de la Musique, the Reload Gaming Bar invites you to join us on Sunday, June 21, for a karaoke night that promises to be memorable—and it’ll go on all night long!

L’événement Fête de la Musique au Reload Gaming Bar Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois