Fête de la Musique au Reload Gaming Bar Saint-Quentin
Fête de la Musique au Reload Gaming Bar Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.
Saint-Quentin
Fête de la Musique au Reload Gaming Bar
33B Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, le Reload Gaming Bar vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une soirée karaoké qui s’annonce mémorable… et jusqu’au bout de la nuit !
À l’occasion de la Fête de la Musique, le Reload Gaming Bar vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une soirée karaoké qui s’annonce mémorable… et jusqu’au bout de la nuit ! .
33B Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 03 19 84 78
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English :
%C0 To celebrate F%EAte de la Musique, the Reload Gaming Bar invites you to join us on Sunday, June 21, for a karaoke night that promises to be memorable—and it’ll go on all night long!
L’événement Fête de la Musique au Reload Gaming Bar Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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