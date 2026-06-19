Saint-Quentin

La fête de la musique 2026 à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Pendant deux jours, en effet, les 20 et 21 juin, la musique envahit la ville pour la transformer en une formidable salle de concerts en plein air et chanter le retour de l’été.

Pop urbaine, rock, disco, électro, lyrique, rap, musique du monde, c’est un bouquet d’ambiances musicales qui prend ainsi possession des différentes scènes.

La musique descend aussi de scène pour aller au-devant des Saint-Quentinois à travers de multiples ateliers et animations. Elle s’invite même aux Archives municipales et communautaires à travers une exposition intitulée Music’archives ! Une manière originale pour les visiteurs de conjuguer Fête de la Musique et découverte de ce lieu, écrin de la mémoire de notre ville.

Naturellement, la musique accueille avec bonheur le public chez elle, au Conservatoire qui ouvre ses portes pour la fêter en toute simplicité avec les élèves et professeurs.

De couleur, il en sera également question sur les étals des commerçants qui, cette année encore, se joignent à la Fête de la Musique dont ils deviennent, eux aussi, des animateurs.

Programme complet à télécharger.

Pendant deux jours, en effet, les 20 et 21 juin, la musique envahit la ville pour la transformer en une formidable salle de concerts en plein air et chanter le retour de l’été.

Pop urbaine, rock, disco, électro, lyrique, rap, musique du monde, c’est un bouquet d’ambiances musicales qui prend ainsi possession des différentes scènes.

La musique descend aussi de scène pour aller au-devant des Saint-Quentinois à travers de multiples ateliers et animations. Elle s’invite même aux Archives municipales et communautaires à travers une exposition intitulée Music’archives ! Une manière originale pour les visiteurs de conjuguer Fête de la Musique et découverte de ce lieu, écrin de la mémoire de notre ville.

Naturellement, la musique accueille avec bonheur le public chez elle, au Conservatoire qui ouvre ses portes pour la fêter en toute simplicité avec les élèves et professeurs.

De couleur, il en sera également question sur les étals des commerçants qui, cette année encore, se joignent à la Fête de la Musique dont ils deviennent, eux aussi, des animateurs.

Programme complet à télécharger. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

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English :

For two days—June 20 and 21—music takes over the city, transforming it into a spectacular open-air concert venue and heralding the return of summer.

Urban pop, rock, disco, electronic, opera, rap, and world music—a diverse array of musical styles will take over the various stages.

Music also steps off the stage to reach out to the residents of Saint-Quentin through a variety of workshops and activities. It even makes an appearance at the Municipal and Community Archives through an exhibition titled “Music?archives!” This is an original way for visitors to combine the Fête de la Musique with exploring this venue, a treasure trove of our city’s history.

Naturally, music warmly welcomes the public to its home, the Conservatory, which opens its doors to celebrate the occasion in a simple, relaxed atmosphere with students and teachers.

Color will also be a theme at the merchants’ stalls; once again this year, they’re joining the Fête de la Musique and becoming key participants in the festivities.

The full program is available for download.

L’événement La fête de la musique 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois