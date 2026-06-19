Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive Saint-Quentin
Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive Saint-Quentin samedi 20 juin 2026.
Saint-Quentin
Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive
23 rue du Pont Saint-Quentin Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Tribu Récré-Active vous donne rendez-vous pour une marche gourmande le samedi 20 juin 2026.
Au programme
• Une balade accessible à tous d’environ 7 km
• Un parcours Du canal au chemin de fer au départ de la chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.
• Une ambiance simple et chaleureuse
• Et pour finir… une petite touche gourmande
Départ à 9h30
Parking Chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.
Inscription obligatoire avant vendredi 18h.
Participation 2 € pour les non-‘adhérents.
Infos & inscriptions WhatsApp ou au 06.74.69.02.13
Venez nombreux pour partager ce moment nature et convivial !
La Tribu Récré-Active vous donne rendez-vous pour une marche gourmande le samedi 20 juin 2026.
Au programme
• Une balade accessible à tous d’environ 7 km
• Un parcours Du canal au chemin de fer au départ de la chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.
• Une ambiance simple et chaleureuse
• Et pour finir… une petite touche gourmande
Départ à 9h30
Parking Chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.
Inscription obligatoire avant vendredi 18h.
Participation 2 € pour les non-‘adhérents.
Infos & inscriptions WhatsApp ou au 06.74.69.02.13
Venez nombreux pour partager ce moment nature et convivial ! .
23 rue du Pont Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 69 02 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The R%E9cr%E9-Active Tribe invites you to join them for a gourmet walk on Saturday, June 20, 2026.
On the agenda:
? A walk suitable for everyone, approximately 7 km long
? A route called “From the Canal to the Railroad,” starting at the Oestres Chapel in Saint-Quentin.
? A simple and friendly atmosphere
? And to top it off… a little gourmet treat
Departure at 9:30 a.m.
Parking: Oestres Chapel in Saint-Quentin.
Registration required by Friday at 6:00 p.m.
Fee: 2 ? for non-members.
Info & registration: WhatsApp or call 06.74.69.02.13
We hope to see many of you there to enjoy this fun, nature-filled outing!
L’événement Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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