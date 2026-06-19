Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive Saint-Quentin

Saint-Quentin

Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive

23 rue du Pont Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Tribu Récré-Active vous donne rendez-vous pour une marche gourmande le samedi 20 juin 2026.

Au programme

• Une balade accessible à tous d’environ 7 km

• Un parcours Du canal au chemin de fer au départ de la chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.

• Une ambiance simple et chaleureuse

• Et pour finir… une petite touche gourmande

Départ à 9h30

Parking Chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.

Inscription obligatoire avant vendredi 18h.

Participation 2 € pour les non-‘adhérents.

Infos & inscriptions WhatsApp ou au 06.74.69.02.13

Venez nombreux pour partager ce moment nature et convivial !

La Tribu Récré-Active vous donne rendez-vous pour une marche gourmande le samedi 20 juin 2026.

Au programme

• Une balade accessible à tous d’environ 7 km

• Un parcours Du canal au chemin de fer au départ de la chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.

• Une ambiance simple et chaleureuse

• Et pour finir… une petite touche gourmande

Départ à 9h30

Parking Chapelle d’Oestres à Saint-Quentin.

Inscription obligatoire avant vendredi 18h.

Participation 2 € pour les non-‘adhérents.

Infos & inscriptions WhatsApp ou au 06.74.69.02.13

Venez nombreux pour partager ce moment nature et convivial ! .

23 rue du Pont Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 69 02 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The R%E9cr%E9-Active Tribe invites you to join them for a gourmet walk on Saturday, June 20, 2026.

On the agenda:

? A walk suitable for everyone, approximately 7 km long

? A route called “From the Canal to the Railroad,” starting at the Oestres Chapel in Saint-Quentin.

? A simple and friendly atmosphere

? And to top it off… a little gourmet treat

Departure at 9:30 a.m.

Parking: Oestres Chapel in Saint-Quentin.

Registration required by Friday at 6:00 p.m.

Fee: 2 ? for non-members.

Info & registration: WhatsApp or call 06.74.69.02.13

We hope to see many of you there to enjoy this fun, nature-filled outing!

L’événement Marche découverte de la Tribu Récré-@ctive Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois