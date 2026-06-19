Turbulences et petits détails Saint-Quentin
Turbulences et petits détails Saint-Quentin samedi 20 juin 2026.
Saint-Quentin
Turbulences et petits détails
16 Place de l’Hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin à 19h, venez découvrir le spectacle Turbulences et petits détails de Denise Bonal !
Par l’atelier théâtre adultes et des élèves musiciens du Conservatoire.
Au théâtre Jean Vilar, situé place de l’Hôtel de ville de Saint-Quentin.
Entrée gratuite, sur réservation au 03 23 62 36 77 à billetterie@saint-quentin.fr au 14 rue de la Sellerie
Le samedi 20 juin à 19h, venez découvrir le spectacle Turbulences et petits détails de Denise Bonal !
Par l’atelier théâtre adultes et des élèves musiciens du Conservatoire.
Au théâtre Jean Vilar, situé place de l’Hôtel de ville de Saint-Quentin.
Entrée gratuite, sur réservation au 03 23 62 36 77 à billetterie@saint-quentin.fr au 14 rue de la Sellerie .
16 Place de l’Hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77
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English :
On Saturday, June 20, at 7:00 p.m., come see Denise Bonal’s play “Turbulences et petits détails”!
Presented by the adult theater workshop and music students from the Conservatory.
At the Jean Vilar Theater, located at Place de l’Hôtel de Ville in Saint-Quentin.
Free admission; reservations required at 03 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr 14 rue de la Sellerie
L’événement Turbulences et petits détails Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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