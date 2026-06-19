Cernoy-en-Berry

Fête de la musique au Saint Loup avec Back and Forth

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la Musique, le duo Back and Forth se produit vendredi 19 juin à 20h à Cernoy-en-Berry. La soirée se prolongera avec une scène ouverte de 23h à 1h. Repas sur réservation auprès du restaurant Le Saint Loup.

Le vendredi 19 juin à 20h, Cernoy-en-Berry célèbre la Fête de la Musique avec le groupe Back and Forth. Une soirée placée sous le signe de la convivialité, pour profiter d’un concert en plein cœur du village et partager un moment musical entre habitants, visiteurs et amateurs de live. À partir de 23h, la scène s’ouvrira aux musiciens, chanteurs et talents locaux souhaitant se faire connaître, jusqu’à 1h du matin. Un repas est également proposé sur réservation auprès du Saint Loup, au tarif de 20 €, avec apéritif, mignon de porc et gratin dauphinois, pommes au four et glace vanille. Une belle occasion de fêter la musique autour d’un concert, d’un repas et d’une scène ouverte. 20 .

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Music Day, the duo Back and Forth will perform on Friday, June 19, at 8 p.m. in Cernoy-en-Berry. The evening will continue with an open mic from 11 p.m. to 1 a.m. Meals are available by reservation at Le Saint Loup restaurant.

L’événement Fête de la musique au Saint Loup avec Back and Forth Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX