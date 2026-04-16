Cernoy-en-Berry

La Fête de Cernoy concert et soirée moules/frites

Rue de Concressault Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le 14 août, Cernoy est en fête Profitez d’une soirée conviviale et festive avec le groupe The Lockey’s, DJ Fabe et un repas moules-frites. Rendez-vous à l’Espace René Coeffier pour partager un beau moment d’été entre musique, danse et bonne humeur.

Le 14 août, cap sur Cernoy pour une soirée estivale qui promet une belle ambiance festive.

À l’occasion de la Fête de Cernoy, rendez-vous à l’Espace René Coeffier pour profiter d’un moment convivial mêlant musique, danse et gourmandise. Au programme, le groupe The Lockey’s et DJ Fabe viendront faire vibrer la soirée et donner le ton de cette fête d’été attendue. De quoi se retrouver entre amis, en famille ou entre habitants pour partager un vrai moment de détente et de bonne humeur.

Côté saveurs, les moules-frites seront aussi de la partie pour compléter cette soirée placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. Une belle occasion de profiter des animations estivales du territoire et de faire la fête ensemble, simplement. .

Rue de Concressault Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02

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English :

On August 14, Cernoy is celebrating? Enjoy a convivial, festive evening with The Lockey?s, DJ Fabe and a mussels and French fries meal. Join us at Espace René Coeffier for a great summer evening of music, dance and fun.

L’événement La Fête de Cernoy concert et soirée moules/frites Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX