Cernoy-en-Berry

Fête de la musique avec Chic Auré

Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous à Cernoy-en-Berry le 20 juin dès 19h pour une Fête de la musique festive et ensoleillée ! Vibrez au rythme du groupe Chic Auré. Ambiance garantie, restauration dès 6 € sur place !

Cernoy-en-Berry vous donne rendez-vous le samedi 20 juin à 19h pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance chaleureuse et festive ! Venez vibrer au son du groupe Chic Auré. Une soirée pour petits et grands à partager en famille ou entre amis. Sur place, restauration gourmande à partir de 6 € pour régaler vos papilles tout au long de la soirée. Ambiance musicale, convivialité et bonne humeur garanties ! Réservez dès maintenant via le QR code pour ne rien manquer de cet événement estival. On vous attend nombreux à Cernoy pour faire la fête comme il se doit ! .

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

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English :

Join us in Cernoy-en-Berry on June 21 from 7pm for a festive and sunny Fête de la musique! Vibrate to the rhythm of Trio Amigo: Cuban music, beguine and French songs on the program. Atmosphere guaranteed, with food and drink available from 6? upwards!

L’événement Fête de la musique avec Chic Auré Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX