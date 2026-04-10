Cernoy-en-Berry

Fête de la Saint-Loup

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le 13 septembre, la Saint-Loup anime Cernoy avec une journée mêlant tradition et convivialité. Messe, procession et animations rythmeront ce rendez-vous à l’Espace René Coeffier. Une belle occasion de partager un moment festif et chaleureux au cœur de la commune.

Le 13 septembre, Cernoy célèbre la Saint-Loup à l’Espace René Coeffier dans une ambiance à la fois traditionnelle et conviviale.

Cette journée festive débutera avec la messe et la procession, temps forts de ce rendez-vous ancré dans la vie locale. Tout au long de la journée, des animations viendront prolonger la fête et rassembler habitants, familles et visiteurs dans une atmosphère chaleureuse. C’est l’occasion de partager un moment de rencontre, de faire vivre les traditions et de profiter d’un événement qui rythme la vie de la commune.

Entre recueillement, convivialité et esprit de fête, la Saint-Loup offre une belle parenthèse pour se retrouver et célébrer ensemble. Un rendez-vous local qui a tout de même la bonne idée de mêler tradition et animations pour plaire au plus grand nomb .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mairie de Cernoy-en-Berry is organizing a concert on the evening of Saturday September 7 at 7pm in the Eglise Saint Martin in honor of Saint Loup. The concert will consist of 2 parts, with an intermission between the 2, with the possibility of refreshments.

For further information, call 02 38 3

L’événement Fête de la Saint-Loup Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX