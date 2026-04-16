Cernoy-en-Berry

Marché du terroir

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06

Rendez-vous au Marché du Terroir de Cernoy-en-Berry le 3 avril ! Venez découvrir les saveurs locales et les produits authentiques de nos artisans et producteurs. Une belle occasion de soutenir le savoir-faire de notre région tout en vous régalant. Ne manquez pas ce moment convivial !

Ne manquez pas le Marché du Terroir de Cernoy-en-Berry le 3 avril, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de produits locaux et d’authenticité ! Venez à la rencontre des artisans et producteurs de la région qui vous proposeront leurs spécialités. Une belle occasion de découvrir les saveurs uniques de notre terroir, de remplir votre panier de délices et de soutenir le savoir-faire local. Profitez également de l’ambiance chaleureuse et conviviale de ce marché, parfait pour échanger, partager et passer un agréable moment. En famille ou entre amis, faites le plein de gourmandises et d’idées pour vos repas ! .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

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English :

Join us at the Marché du Terroir in Cernoy-en-Berry on February 7! Come and discover local flavours and authentic products from our craftsmen and producers. It’s a great opportunity to support our region’s know-how while enjoying a delicious meal. Don’t miss this convivial event!

L’événement Marché du terroir Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-21 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX