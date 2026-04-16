Cernoy-en-Berry

Marché et ferme de Noël

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 16:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Rendez-vous à Cernoy-en-Berry le vendredi 4 décembre à 16h pour le Marché de Noël. Découvrez la ferme de Noël, ses animaux et son ambiance festive. Profitez du spectacle gratuit, de la buvette et de la restauration sur place ou à emporter.

Le Comité d’Animation de Cernoy-en-Berry vous invite à plonger dans la magie de Noël lors du Marché de Noël, le vendredi 4 décembre à partir de 16h. L’événement se tiendra à la ferme de Noël, un lieu féérique où petits et grands pourront découvrir les animaux et profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale. De nombreux exposants seront présents pour proposer produits artisanaux, idées cadeaux et gourmandises de saison. Un spectacle gratuit viendra animer l’après-midi pour le plus grand plaisir de tous. Sur place, une buvette et un service de restauration permettront de se réchauffer autour de plats et boissons festifs, ou d’emporter son repas. Venez partager ce moment convivial en famille ou entre amis. .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

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English :

Join us in Cernoy-en-Berry on Friday, December 5 at 4pm for the Christmas Market. Discover the Christmas farm, its animals and its festive atmosphere. Enjoy free entertainment, refreshments and take-away food.

L’événement Marché et ferme de Noël Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-21 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX