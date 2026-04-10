Cernoy-en-Berry

Randonnée d’Octobre rose

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Participez à la Marche Rose de Cernoy-en-Berry dimanche 18 octobre. Départ à 18h, place de l’Église, pour une marche nocturne de 7,3 km. Participation 5 €. Les bénéfices seront reversés à l’association Les Roses de Jeanne pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Dimanche 18 octobre, Cernoy-en-Berry se mobilise pour Octobre Rose avec une marche nocturne solidaire. Le départ sera donné à 18h depuis la place de l’Église pour un parcours de 7,3 km accessible à tous. La participation est fixée à 5 €, intégralement reversés à l’association Les Roses de Jeanne, qui œuvre dans la lutte contre le cancer du sein et l’accompagnement des personnes touchées. Cette marche est l’occasion de partager un moment convivial, de sensibiliser à l’importance du dépistage et de montrer son soutien à une cause essentielle. Munissez-vous de vos baskets et rejoignez cette initiative citoyenne et chaleureuse où chaque pas compte dans le combat contre la maladie. .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 23 55 10

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English :

Pink October in Cernoy-en-Berry: the Comité d’animation is organizing a pink walk on Friday October 18 in aid of the Roses de Jeanne association, starting at 6.30pm from the church square.

L’événement Randonnée d’Octobre rose Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX