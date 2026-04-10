Cernoy-en-Berry

Halloween

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Rendez-vous à Cernoy-en-Berry pour une fête d’Halloween mémorable le 31 octobre à partir de 18h ! Profitez d’une boum party dansante, d’une chasse aux bonbons et d’un défilé hanté. Rendez-vous à la salle des fêtes pour une soirée pleine de surprises. Buvette et restauration sur place.

Venez célébrer Halloween à Cernoy-en-Berry le 31 octobre à partir de 18h pour une soirée inoubliable ! La salle des fêtes se transformera en un lieu de fête où petits et grands pourront s’amuser et se faire peur. Au programme, une boum party animée pour faire danser tous les monstres et sorcières présents.

Participez à la chasse aux bonbons, où les enfants pourront parcourir les lieux à la recherche de douceurs sucrées. N’oubliez pas de revêtir vos plus beaux costumes pour participer au défilé hanté et impressionner tous les spectateurs.

Des stands de buvette et de restauration seront disponibles sur place pour vous sustenter. Cet événement promet une ambiance conviviale et festive, idéale pour partager des moments mémorables en famille ou entre amis. .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 01 99 25

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English :

Come to Cernoy-en-Berry for a memorable Halloween party on October 31st from 6pm! Enjoy a dance party, candy hunt and haunted parade. See you at the Salle des Fêtes for an evening full of surprises. Refreshments and catering on site.

L’événement Halloween Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX