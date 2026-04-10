Cernoy-en-Berry

Vide-grenier

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Chinez, troquez, flânez ! Le lundi 14 juillet i à Cernoy-en-Berry, le vide-grenier animé vous attend de 6h à 18h dans le bourg. Ambiance conviviale, bonnes affaires et restauration sur place. Participation libre. Infos et réservations 06 84 01 99 25.

Le lundi 14 juillet, Cernoy-en-Berry vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe du partage et des bonnes affaires ! De 6h à 18h, le cœur du bourg s’anime pour un vide-grenier ouvert à tous, où particuliers et chineurs se retrouvent pour vendre, troquer ou dénicher des trésors insoupçonnés. Jeux, vêtements, objets insolites, il y en aura pour tous les goûts ! Profitez d’un moment en famille ou entre amis avec buvette et restauration sur place. L’ambiance promet d’être chaleureuse et festive grâce au comité d’animation. Venez nombreux partager ce moment d’échange et de découverte dans une ambiance de village authentique ! .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 01 99 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Browse, barter, stroll! On Sunday May 11 in Cernoy-en-Berry, a lively garage sale awaits you from 6am to 6pm in the village. Friendly atmosphere, bargains and on-site catering. Free admission. Information and reservations: 06 84 01 99 25.

L’événement Vide-grenier Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX