Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers dimanche 21 juin 2026.

Angers

Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière

2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Concerts, scènes ouvertes et buvette sont au programme de la Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière. L’événement est ouvert à tous et gratuit. .

2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers