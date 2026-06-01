Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers

Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 rue de l'Esvière

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Angers

Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière

2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Concerts, scènes ouvertes et buvette sont au programme de la Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière. L’événement est ouvert à tous et gratuit.   .

2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)