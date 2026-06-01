Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers
Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers dimanche 21 juin 2026.
Angers
Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière
2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Concerts, scènes ouvertes et buvette sont au programme de la Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière. L’événement est ouvert à tous et gratuit. .
2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
L’événement Fête de la musique au Tiers-lieu de l’Esvière Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers
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