Fête de la musique aux Magnolias Plaisance
Fête de la musique aux Magnolias Plaisance dimanche 21 juin 2026.
Plaisance
Fête de la musique aux Magnolias
Plaisance Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Repas et concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez profiter d’un repas aux Magnolias à l’occasion de la fête de la musique !
Dîner accompagné de Tempêtes Paillettes qui vous embarquera en Nostalgie.
Un voyage dans les profondeurs des années 90 et 2000 en version française. 30 .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
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English :
Come enjoy a meal at Les Magnolias to celebrate Music Day!
L’événement Fête de la musique aux Magnolias Plaisance a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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