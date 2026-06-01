Fête de la musique aux Magnolias Plaisance dimanche 21 juin 2026.

Plaisance

Fête de la musique aux Magnolias

Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Repas et concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter d’un repas aux Magnolias à l’occasion de la fête de la musique !

Dîner accompagné de Tempêtes Paillettes qui vous embarquera en Nostalgie.

Un voyage dans les profondeurs des années 90 et 2000 en version française. 30 .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Come enjoy a meal at Les Magnolias to celebrate Music Day!

L’événement Fête de la musique aux Magnolias Plaisance a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)