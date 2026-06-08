FETE DE LA MUSIQUE AVEC LE COMDT JARDIN RAYMOND VI Toulouse

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE AVEC LE COMDT

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 21:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la fête de la musique avec le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles pour une fête qui s’annonce joyeuse et dansante au jardin Raymond VI !

Dès 16h00, les élèves et enseignants s’emparent du jardin pour animer cet événement au travers de déambulation, concerts et bal. L’occasion parfaite pour plonger dans l’univers riche et vibrant des musiques et danses traditionnelles.

Vous pourrez entendre tout au long de l’après-midi des bohas (cornemuses), des aboès (hautbois), du chant, des violons, des vielles à roue, des accordéons diatoniques ou encore des percussions du bassin méditerranéen. Une journée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité !

Terminez la journée avec le grand bal du duo Terres Brunes mêlant accordéon, chant et violon.

Bonne soirée !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 28 38 contact@comdt.org

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English :

Come and celebrate the fête de la musique with the Centre occitan des musiques et danses traditionnelles for what promises to be a joyous, dance-filled party in the jardin Raymond VI!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE AVEC LE COMDT Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE