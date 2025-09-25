Fête de la musique Baud
Fête de la musique Baud vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Centre-ville Baud Morbihan
Dès 19h, assistez à de nombreux concerts et démonstrations de chants, danses, percussions parvis de la mairie, champ de foire, place Le Sciellour, square Delord. Animations pour enfants. .
Centre-ville Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29
