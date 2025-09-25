Fête de la musique

Centre-ville Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dès 19h, assistez à de nombreux concerts et démonstrations de chants, danses, percussions parvis de la mairie, champ de foire, place Le Sciellour, square Delord. Animations pour enfants. .

Centre-ville Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29

L’événement Fête de la musique Baud a été mis à jour le 2025-09-21 par OT BAUD Communauté