Bellac

Fête de la musique

Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

On se retrouve le 21 juin pour célébrer la musique comme il se doit ! A partir de 17h , venez chanter sur la scène ouverte et à partir de 19h, venez écouter et danser lors des concerts de l’harmonie de Bellac, Bellacor, Les Vieux Zicos, So Phie en électroacoustique, KBIS et autres surprises. .

Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bellac a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin