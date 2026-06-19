Fête de la musique Bellac
Fête de la musique Bellac dimanche 21 juin 2026.
Bellac
Fête de la musique
Place du Palais Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
On se retrouve le 21 juin pour célébrer la musique comme il se doit ! A partir de 17h , venez chanter sur la scène ouverte et à partir de 19h, venez écouter et danser lors des concerts de l’harmonie de Bellac, Bellacor, Les Vieux Zicos, So Phie en électroacoustique, KBIS et autres surprises. .
Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Bellac a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin
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