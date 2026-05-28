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Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris

Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris

Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Ministère de la Culture - Parvis du Palais Royal

Adresse : Place Colette

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p><br></p>

Reprise du programme de la saison
Big Band de Jazz
Pierre Bertrand, direction

Le Big Band de Jazz célèbre la fête de la Musique
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00

Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Place Colette  75001 Paris
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