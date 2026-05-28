Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris

Reprise du programme de la saison

Big Band de Jazz

Pierre Bertrand, direction

Le Big Band de Jazz célèbre la fête de la Musique

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00

Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Place Colette 75001 Paris

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