Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris
Fête de la Musique – Big Band de Jazz Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Paris dimanche 21 juin 2026.
Reprise du programme de la saison
Big Band de Jazz
Pierre Bertrand, direction
Le Big Band de Jazz célèbre la fête de la Musique
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00
Ministère de la Culture – Parvis du Palais Royal Place Colette 75001 Paris
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