Fête de la Musique Place de la Mairie Bourbon-Lancy

Fête de la Musique

Place de la Mairie Partout dans la Ville Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Créée en 1982, la Fête de la Musique célèbre chaque année, le 21 juin, au solstice d’été, tous les musiciens à travers des

concerts gratuits. Elle permet de mettre en avant l’ampleur et la diversité des genres musicaux et est également l’occasion pour tous de découvrir des musiciens amateurs et des groupes

locaux. Cette année encore, la Ville de Bourbon-Lancy invite tous les bars et restaurants à produire des groupes ou des animations musicales à travers la ville. .

Place de la Mairie Partout dans la Ville Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

English : Fête de la Musique

