Fête de la musique Bressuire Bressuire
Fête de la musique Bressuire Bressuire dimanche 21 juin 2026.
Bressuire
Fête de la musique Bressuire
Dans le centre-ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À partir de la fin d’après-midi, vous pourrez profiter d’une programmation variée proposée par des associations locales, des bars du centre-ville et la Ville de Bressuire.
Au programme notamment
-Concerts et scènes musicales
-Karaoké
-Blind test
-Démonstrations de danse
Le centre-ville se transformera ainsi en une scène à ciel ouvert où chacun pourra déambuler au gré des ambiances musicales. .
Dans le centre-ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 mairie@ville-bressuire.fr
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English : Fête de la musique Bressuire
L’événement Fête de la musique Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
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