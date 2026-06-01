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Fête de la musique Bressuire Bressuire

Fête de la musique Bressuire Bressuire

Fête de la musique Bressuire Bressuire dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Dans le centre-ville

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Bressuire

Fête de la musique Bressuire

Dans le centre-ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

À partir de la fin d’après-midi, vous pourrez profiter d’une programmation variée proposée par des associations locales, des bars du centre-ville et la Ville de Bressuire.
Au programme notamment
-Concerts et scènes musicales
-Karaoké
-Blind test
-Démonstrations de danse
Le centre-ville se transformera ainsi en une scène à ciel ouvert où chacun pourra déambuler au gré des ambiances musicales.   .

Dans le centre-ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40  mairie@ville-bressuire.fr

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English : Fête de la musique Bressuire

L’événement Fête de la musique Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais

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