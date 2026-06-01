Bressuire

Fête de la musique Bressuire

Dans le centre-ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À partir de la fin d’après-midi, vous pourrez profiter d’une programmation variée proposée par des associations locales, des bars du centre-ville et la Ville de Bressuire.

Au programme notamment

-Concerts et scènes musicales

-Karaoké

-Blind test

-Démonstrations de danse

Le centre-ville se transformera ainsi en une scène à ciel ouvert où chacun pourra déambuler au gré des ambiances musicales. .

Dans le centre-ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 mairie@ville-bressuire.fr

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English : Fête de la musique Bressuire

L’événement Fête de la musique Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais