Musée de Bressuire Exposition Regards croisés Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Bressuire

Musée de Bressuire Exposition Regards croisés

Place de l’Hôtel de Ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’art contemporain s’invite au musée de Bressuire.

Cet été, les musées du Bocage Bressuirais accueillent une sélection d’oeuvres prêtées par le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes, une institution publique chargée de constituer et de diffuser une collection d’art contemporain sur tout le territoire. La diversité des pratiques présentées les sculptures de César, de Vincent Ganivet et de Philippe Amiel, les céramiques d’Elmar Trenkwalder, la porcelaine de Frédéric Lormeau ou encore les broderies du collectif Škart offrent un panorama vivant de la création actuelle.

Exposées au cœur du musée, les œuvres dialoguent et vous invitent à poser un autre regard sur l’art d’hier à aujourd’hui. .

Place de l’Hôtel de Ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Musée de Bressuire Exposition Regards croisés

L’événement Musée de Bressuire Exposition Regards croisés Bressuire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais