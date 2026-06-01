Fête de la musique Briouze (61) place de la mairie Briouze
Fête de la musique Briouze (61) place de la mairie Briouze samedi 20 juin 2026.
Briouze
Fête de la musique Briouze (61)
place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Programmation
Scène
MAXXO(Reggae)
RADIO BYZANCE(Dub Electro)
EDEN(Rock)
LE SHOGUN (After Dj)
L’ARABESQUE(Flash Mob)
BARS
Le Mel’B
GARAGE MACHINE(Garage Rock)
Le Bar du Centre
TURN OFF(Ska Punk)
Chez Vanes’
BLUTU(chanson)
Le Brazza
LES SIRÈNES HURLANTES(chanson)
Le Lidenbrock
LE KÉ & JMH(Techno)
Bars et Restauration sur place. .
place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze 61220 Orne Normandie
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English : Fête de la musique Briouze (61)
L’événement Fête de la musique Briouze (61) Briouze a été mis à jour le 2026-05-29 par Flers agglo
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