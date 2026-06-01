Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Briouze (61) place de la mairie Briouze

Fête de la musique Briouze (61) place de la mairie Briouze samedi 20 juin 2026.

Lieu : place de la mairie

Adresse : 10 Place du Général Leclerc

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Briouze

Fête de la musique Briouze (61)

place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Programmation

Scène
MAXXO(Reggae)
RADIO BYZANCE(Dub Electro)
EDEN(Rock)
LE SHOGUN (After Dj)
L’ARABESQUE(Flash Mob)

BARS
Le Mel’B
GARAGE MACHINE(Garage Rock)
Le Bar du Centre
TURN OFF(Ska Punk)
Chez Vanes’
BLUTU(chanson)
Le Brazza
LES SIRÈNES HURLANTES(chanson)
Le Lidenbrock
LE KÉ & JMH(Techno)

Bars et Restauration sur place.   .

place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze 61220 Orne Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique Briouze (61)

L’événement Fête de la musique Briouze (61) Briouze a été mis à jour le 2026-05-29 par Flers agglo

À voir aussi à Briouze (Orne)