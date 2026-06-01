Fête de la musique Briouze (61) place de la mairie Briouze

Briouze

Fête de la musique Briouze (61)

place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Programmation

Scène

MAXXO(Reggae)

RADIO BYZANCE(Dub Electro)

EDEN(Rock)

LE SHOGUN (After Dj)

L’ARABESQUE(Flash Mob)

BARS

Le Mel’B

GARAGE MACHINE(Garage Rock)

Le Bar du Centre

TURN OFF(Ska Punk)

Chez Vanes’

BLUTU(chanson)

Le Brazza

LES SIRÈNES HURLANTES(chanson)

Le Lidenbrock

LE KÉ & JMH(Techno)

Bars et Restauration sur place. .

place de la mairie 10 Place du Général Leclerc Briouze 61220 Orne Normandie

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English : Fête de la musique Briouze (61)

L’événement Fête de la musique Briouze (61) Briouze a été mis à jour le 2026-05-29 par Flers agglo