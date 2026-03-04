La boucle du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

La boucle du marais Vendredi 7 août, 09h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Au coeur d’un milieu naturel composé de mares, de tourbières, de roselières et de bois tourbeux, découvrez, tout au long des 7 km, toutes les facettes de la plus grande zone humide de l’Orne : son histoire, les espèces protégées, la gestion et le cheptel… Dès 8 ans.

Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie

