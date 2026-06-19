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Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure

Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure samedi 20 juin 2026.

Adresse : Sous la halle

Ville : 26330 Châteauneuf-de-Galaure

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Châteauneuf-de-Galaure

Fête de la musique

Sous la halle Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la Fête de la Musique ! Au programme, un concert de l’Union Musicale suivi d’une paëlla royale, disponible à emporter ou à déguster sur place à partir de 19h30 sur réservation.
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Sous la halle Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 53 88 

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English :

Come celebrate Music Day! On the program: a concert by the Union Musicale followed by a royal paella, available for takeout or to enjoy on-site starting at 7:30 PM by reservation.

L’événement Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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