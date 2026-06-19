Châteauneuf-de-Galaure

Fête de la musique

Place du 19 Mars Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique avec restauration, buvette et animation musicale participative. En cas de pluie, un repli est prévu au hangar.

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Place du 19 Mars Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitechato9@gmail.com

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English :

Come celebrate Music Day with food, drinks, and interactive musical entertainment. In case of rain, the event will be moved to the hangar.

L’événement Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche