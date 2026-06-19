Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure
Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure dimanche 21 juin 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Fête de la musique
Place du 19 Mars Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la Musique avec restauration, buvette et animation musicale participative. En cas de pluie, un repli est prévu au hangar.
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Place du 19 Mars Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitechato9@gmail.com
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English :
Come celebrate Music Day with food, drinks, and interactive musical entertainment. In case of rain, the event will be moved to the hangar.
L’événement Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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