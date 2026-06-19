Châteauneuf-de-Galaure

Spectacle Bitume

Stade de foot Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle de cirque tout terrain offert par l’amicale laïque, avec buvette et restauration sur place.

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Stade de foot Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 03 74 32 l.bertrand28@laposte.net

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English :

An all-terrain circus show presented by the Amicale La%EFque, with refreshments and food available on site.

L’événement Spectacle Bitume Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche