Spectacle Bitume Châteauneuf-de-Galaure
Spectacle Bitume Châteauneuf-de-Galaure vendredi 19 juin 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Spectacle Bitume
Stade de foot Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle de cirque tout terrain offert par l’amicale laïque, avec buvette et restauration sur place.
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Stade de foot Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 03 74 32 l.bertrand28@laposte.net
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English :
An all-terrain circus show presented by the Amicale La%EFque, with refreshments and food available on site.
L’événement Spectacle Bitume Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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