Vernon

Fête de la musique chez Broc’ & Délices

Broc’ & Délices Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous à chanter à tue-tête et à enflammer la piste de danse ! Pour la Fête de la Musique, Broc’ & Délices vous embarque dans un voyage temporel unique au rythme des plus grands tubes de vos stars préférées. De Shania Twain à Céline Dion, les légendes sont à l’honneur ! .

Broc’ & Délices Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Fête de la musique chez Broc’ & Délices

L’événement Fête de la musique chez Broc’ & Délices Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération