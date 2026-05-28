Fête de la musique chez Broc’ & Délices Vernon
Fête de la musique chez Broc’ & Délices Vernon samedi 20 juin 2026.
Vernon
Fête de la musique chez Broc’ & Délices
Broc’ & Délices Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous à chanter à tue-tête et à enflammer la piste de danse ! Pour la Fête de la Musique, Broc’ & Délices vous embarque dans un voyage temporel unique au rythme des plus grands tubes de vos stars préférées. De Shania Twain à Céline Dion, les légendes sont à l’honneur ! .
Broc’ & Délices Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Fête de la musique chez Broc’ & Délices
L’événement Fête de la musique chez Broc’ & Délices Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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