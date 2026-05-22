Fête de la musique Bus Stop Diner Vernon

Vernon

Fête de la musique

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Pour célébrer la musique comme il se doit, le Bus Stop Diner vous propose non pas une, mais deux soirées exceptionnelles ! Sortez les agendas, voici le programme de votre week-end prolongé

Ambiance électrique avec DEEP AWAY

Date Samedi 20 juin

Horaire À partir de 20h30

Style Blues Rock

Nostalgie et danse avec SYLO

Date Dimanche 21 juin

Horaire À partir de 18h

Style Variétés Rock des années 1980 .

Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 17 93 91

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération