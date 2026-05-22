Fête de la musique Bus Stop Diner Vernon
Fête de la musique Bus Stop Diner Vernon samedi 20 juin 2026.
Vernon
Fête de la musique
Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Pour célébrer la musique comme il se doit, le Bus Stop Diner vous propose non pas une, mais deux soirées exceptionnelles ! Sortez les agendas, voici le programme de votre week-end prolongé
Ambiance électrique avec DEEP AWAY
Date Samedi 20 juin
Horaire À partir de 20h30
Style Blues Rock
Nostalgie et danse avec SYLO
Date Dimanche 21 juin
Horaire À partir de 18h
Style Variétés Rock des années 1980 .
Bus Stop Diner 8 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 17 93 91
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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